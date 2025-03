Com Pazuello, evento lançará instituto de petróleo chefiado por outro general

Um evento em Brasília em 25 de março vai lançar o Instituto de Petróleo, Gás e Energia (IPEGEN), que será voltado ao diálogo entre a política e empresas do setor, presidido pelo general da reserva Marco Aurélio Vieira.

O instituto terá como um de seus principais interlocutores o também general da reserva Eduardo Pazuello, conhecido pela atuação atrapalhada na pandemia como ministro da Saúde, atualmente deputado federal pelo PL e presidente da Frente Parlamentar do Petróleo, Gás e Energia (Freppegen).

A frente liderada por Pazuello fará uma dobradinha com o instituto, que levará demandas do setor aos parlamentares, além de dialogar com agências reguladoras e ministérios. Entre os temas a serem articulados, um dos principais é a redução da alíquota de exportação de petróleo de 1% para 0,25%.

Além do general Marco Aurélio, integram o instituto especialistas como Luiz Carlos Ciocchi, ex-diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), e John Forman, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ambos são membros do conselho administrativo da entidade.

O lançamento do IPEGEN vai reunir líderes do setor, acadêmicos e políticos em um restaurante na Asa Sul, às 19h.