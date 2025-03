Enquanto Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live de Washington

Na tarde desta quinta-feira, enquanto mais de 450 parlamentares, entre senadores e deputados, debatiam as novas regras para a propositura de emendas parlamentares — um dos temas mais polêmicos desde o ano passado — o deputado Eduardo Bolsonaro , do PL de São Paulo, participava de uma live com o neto do ex-presidente Figueiredo, Paulo Figueiredo, diretamente de Washington.

Na live, o deputado contou todo feliz que esta é sua quarta viagem a Washington desde o início da administração Trump.

Das 14 sessões plenárias da Câmara, Eduardo Bolsonaro já faltou a duas este ano sem apresentar justificativa.

Em uma parte da live, Paulo Figueiredo chega a sugerir que o deputado deixe o cargo para morar nos Estados Unidos. “No Brasil vc é um no meio de 500”, disse Figueiredo, fazendo um “apelo” para que Eduardo fique nos Estados Unidos fazendo política internacional.

O deputado chega a brincar com a ideia, sugerindo que os seguidores façam uma enquete. Seu salário, na Câmara, é de R$ 46.366,19.