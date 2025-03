Dirceu retorna à política, ataca Tarcísio e prega união

O ex-ministro José Dirceu reuniu centenas de pessoas, entre ministros, deputados e militantes para uma de suas festas de aniversário, que estão sendo usadas como estratégia para seu retorno à política, nesta terça-feira, 11, em Brasília.

Depois de posar para centenas de fotos, Dirceu fez um discurso que deve ser a tônica do petismo em 2026. Primeiro, falou dos riscos do bolsonarismo, depois atacou o nome que mais se destaca nas pesquisas em oposição a Lula e, por fim, defendeu a união dos partidos de esquerda e centro-esquerda para disputar a eleição.

“Apresentam o Tarcísio como se fosse uma alternativa ao bolsonarismo, mas, na verdade, ele é o próprio bolsonarismo”, disse o petista, sob aplausos.

Quem aproveitou a festa para ampliar os contatos com os petistas de todas as matizes e cacifes foi o ex-ministro Edinho Silva, que peregrina por Brasília nestes dias buscando apoios para sua candidatura à presidência do PT.

Entre os ministros que estiveram na festa, estavam Wellington Dias, um dos primeiros a chegar, Paulo Teixeira, um dos últimos, Esther Dweck, que posou para fotos com ele e Zeca Dirceu, e Márcio França, que o presenteou com uma bebida chinesa. A fila estava tão grande que França quase desistiu de entrar, deixando a bebida com o ex-secretário nacional de Justiça, o advogado Augusto Arruda Botelho. Depois, ao ser convidado para entrar pela lateral, o ministro pegou a bebida com Botelho para entregá-la pessoalmente ao petista.

Alexandre Padilha e Márcio Macedo não apareceram e Gleisi Hoffmann participou de forma “remota”. Logo cedo, seu namorado, Lindbergh Farias, fez uma chamada de vídeo com ela e Dirceu. Lindbergh, José Guimarães e Jaques Wagner chegaram cedo e foram embora bem antes dos “parabéns”.

A festa teve ainda a presença de dois ex-tesoureiros petistas: Paulo Ferreira, que chegou a ser preso em 2016, e Delúbio Soares, condenado no mensalão. Companheiros de Dirceu dos tempos de parlamentar também estiveram presentes, como os ex-deputados Paulo Rocha, do Pará, e Professor Luizinho, que hoje trabalha com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.