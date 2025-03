STF marca julgamento de Carla Zambelli por perseguição armada em São Paulo

O STF vai começar a julgar no próximo dia 21 de março a ação penal em que Carla Zambelli é ré por ter perseguido um eleitor de Lula de arma em punho em uma rua de São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.

O Supremo vai analisar o caso em julgamento virtual, que vai até o dia 28 de março. Nesse tipo de análise, os ministros não se reúnem presencialmente e apresentam seus posicionamentos no sistema digital do STF. O primeiro a votar será o relator, Gilmar Mendes. Em seguida, os demais ministros indicarão se seguem o voto dele ou se divergem.

Carla Zambelli será julgada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Armada com uma pistola calibre 9 mm, a deputada correu atrás do jornalista Luan Araújo após ouvir provocações na saída de um restaurante nos Jardins. Apontando a arma para o eleitor de Lula, a deputada o rendeu dentro de uma lanchonete e ordenou que deitasse no chão.

O episódio é apontado por bolsonaristas como um dos motivos da derrota de Jair Bolsonaro para Lula. Desde então, o ex-presidente é rompido com a ex-aliada, que caiu no ostracismo dentro do bolsonarismo.