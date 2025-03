Como ala governista do União vê turnê de Caiado e Gusttavo Lima

O anúncio de Ronaldo Caiado de que formará uma chapa presidencial com Gusttavo Lima em 2026 não pegou de surpresa a ala governista do União Brasil.

Líderes do partido mais alinhados ao governo Lula, que não acreditam que o cantor de fato estreará nas urnas no próximo ano, têm feito uma leitura objetiva sobre os planos de Caiado com sua turnê política ao lado de Lima pelo Brasil.

A avaliação é que o governador, patinando nas pesquisas e ainda muito desconhecido do grande público, tentará transferir para si a popularidade do sertanejo detectada nas pesquisas e se mostrar como o político preferido dele.

Na mais recente Quaest, Gusttavo Lima chegou a marcar 35% na corrida presidencial, enquanto Ronaldo Caiado não passou de 4%. Foi de 68% a taxa de desconhecimento do governador de Goiás, que lançará sua pré-candidatura presidencial em Salvador no começo de abril.

Conforme a leitura dos correligionários governistas de Caiado, se as viagens ao lado do amigo famoso ao menos o tornarem mais conhecido sem aumentar sua rejeição, o movimento já terá valido a pena politicamente.