Governo em alerta com nova onda desinformação por Pix

O Planalto está em alerta, nesta quinta-feira, 6, monitorando as redes sociais depois que o Banco Central apresentou medidas para eliminar as chaves de Pix com CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal. A oposição já começou sua guerra nas redes e há muita desinformação circulando.

Algoz de Lula e Haddad na crise do Pix, Nikolas Ferreira já deu o start na disputa de narrativas.

Colocou em seus stories no Instagram uma postagem do perfil “Space Liberdade”, do X/Twitter, com uma foto de Lula e dizendo que o Banco Central “começa a tomar medidas de controle social”. O tom de gravidade é aumentado com o emoji de sirene e “urgente” em maiúsculas.

Nikolas escreve sobre a “notícia”: “E lá vamos nós novamente”, remetendo à crise do Pix, em que ele colaborou na divulgação de desinformação sobre uma medida da Receita Federal a ponto de fazer com que ela recuasse. Em seu discurso, o deputado afirma que esse recuo foi uma conquista sua.

No caso da notícia desta sexta, que partiu do Banco Central, a foto de Lula na postagem cria uma falsa relação de que o BC, independente, age a mando do presidente.

Segundo o CEO da agência de marketing digital AtivaWeb, que monitora e analisa redes sociais, Alek Maracajá, a preocupação do governo faz sentido. Desde o anúncio das medidas de segurança do Pix pelo Banco Central, o governo está sendo atacado, assim como o BC. A hashtag #BancoCentral cresce nas redes.

“Nos últimos dois meses, só lapada no governo. Agora, Banco Central e Receita Federal anunciam novas regras para o Pix — logo para o Pix — sem uma comunicação eficiente, dando margem para interpretações distorcidas. Gestão de crise virou rotina, mas sem que isso represente um desgaste político direto para Lula”, analisou Maracajá.