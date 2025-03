Com Rede rachada, Marina vai a Salvador para lançar nome ao comando do partido

Habituada a agir com alguma discrição nos bastidores da Rede Sustentabilidade, Marina Silva terá uma atuação mais ostensiva na eleição do próximo presidente do partido, em abril. A mudança da ministra vem em meio a um recrudescimento da divisão na Rede entre os grupos encabeçados por ela e pela ex-senadora Heloísa Helena.

Em um movimento inédito, Marina vai a um evento para lançar oficialmente seu candidato, Giovanni Mockus. O anúncio será feito no sábado, 8, em Salvador, durante a conferência estadual da Rede na Bahia. A chapa de Mockus terá como vice Iaraci Dias.

A presidência da Rede é ocupada por dois porta-vozes nacionais. A eleição será definida no congresso nacional do partido, entre 11 e 13 de abril.

Eleita em 2021 e reeleita em 2023 ao comando do partido ao lado do engenheiro ambiental Wesley Diógenes, Heloísa Helena apoia o ex-vice-prefeito de Belo Horizonte Paulo Lamac.

Apesar do domínio dentro do partido, a ex-senadora não tem tido sucesso nas urnas. Em 2022 e 2024, ela não conseguiu ser eleita deputada federal e vereadora no Rio de Janeiro.