Fernanda Torres brilha no Oscar das redes

Se depender de menções nas redes sociais, Fernanda Torres já levou o Oscar. Segundo levantamento da AtivaWeb, das 10h às 21h deste domingo, 2, as hashtags #Oscar , #Oscar2025 e #fernandatorres tiveram 3.456.119 menções no Instagram e Facebook.

Segundo o CEO da AtivaWeb, o pesquisador Alek Maracajá, os brasileiros entraram com tudo na briga pelo Oscar. A maioria das menções vem do Brasil.

A própria Fernandinha esquentou as redes neste domingo, com sete postagens. Em uma delas, apareceu dublando uma música de Noel Rosa, “Com que roupa”. O vídeo é dirigido por seu marido, o cineasta Andrucha Waddington. Numa das postagens, que mostra seu figurino, teve mais de 1 milhão de curtidas. Na do Noel Rosa, quase 400 mil. Em tempo: a roupa é um vestido preto Chanel, lindíssimo.

“O Brasil se destaca por utilizar as redes sociais como meio de manifestação, torcida e apoio, especialmente quando há representantes nacionais na disputa. A presença de Fernanda Torres (#fernandatorres) intensificou ainda mais essa mobilização, reforçando o Oscar como um evento global que vai além do cinema e se transforma em um grande fenômeno digital”, disse ele à coluna.

É uma mistura de Carnaval, final da Copa e Oscar à brasileira.