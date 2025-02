Kassab e a ‘cintura dura’ de Tarcísio de Freitas

Agora que Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR e dificilmente não será condenado pela Primeira Turma do STF, políticos passaram a falar não só dos trunfos de Tarcísio de Freitas como possível candidato à Presidência. Defeitos atribuídos ao governador de São Paulo também têm sido lembrados.

Sobretudo entre políticos do centrão, avalia-se que Tarcísio tem privilegiado cultivar uma imagem de “supertécnico” e ainda é um aprendiz na política e seus meandros, que incluem afagos a aliados e atenção às suas demandas — como cargos e verbas.

O líder de um importante partido do centro ilustra a crítica e faz menção a um dos principais aliados do governador: Gilberto Kassab. “Tarcísio ainda tem a cintura muito dura para a política, mas ele aprende. Do lado dele está um mestre nisso”.