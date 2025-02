Ex-diretora da Petrobras sob Bolsonaro é indicada ao conselho da Vale

O comitê de indicação e governança da Vale indicou doze nomes para o conselho de administração da mineradora para o período entre 2025 e 2027. Na lista, que foi aprovada no conselho e será submetida à assembleia de acionistas, nove nomes do atual colegiado foram mantidos e três são novos, incluindo uma ex-diretora da Petrobras no governo Jair Bolsonaro: Anelise Quintão Lara (foto abaixo).

Anelise foi indicada em janeiro de 2019 como diretora-executiva de Refino e Gás Natural pelo então presidente da Petrobras nomeado por Bolsonaro, Roberto Castello Branco. Ela ficou no cargo até janeiro de 2021. Antes de chegar à diretoria, a executiva era gerente de Aquisições e Desinvestimentos da estatal.

O relatório do comitê da Vale sobre a indicação da ex-Petrobras diz que a entrada de Anelise no conselho “aportará relevantes competências técnicas bem como em gestão de negócios complexos, transição energética, inovação e implantação de tecnologia, contribuindo de forma significativa para o direcionamento estratégico da Vale, e representando, ademais, reforço da pluralidade do colegiado”.

O comitê de indicação é formado pelo presidente do conselho de administração, Daniel Stieler, o vice, Marcelo Gasparino, e a conselheira Rachel Maia. Stieler e Gasparino foram indicados para seguirem como presidente e vice-presidente do colegiado — eles se abstiveram na definição sobre seus cargos.

O nome de Anelise Lara está entre os três indicados no relatório para substituir os conselheiros independentes Luís Henrique Guimarães, ligado à Cosan, companhia do bilionário Rubens Ometto que vendeu sua participação na Vale em janeiro; Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo que deve voltar à política; e Douglas James Upton.

Também são novatos na lista o holandês Wilfred Theodoor Bruijn, ex-CEO da mineradora Anglo American no Brasil, e o americano Franklin Lee Feder, ex-presidente para América Latina e Caribe da Alcoa, gigante do alumínio.

O relatório manteve os nomes dos atuais conselheiros Daniel Stieler, Fernando Jorge Buso Gomes, João Luiz Fukunaga, Shunji Komai, Heloísa Belotti Bedicks, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, Marcelo Gasparino, Rachel Maia e Reinaldo Duarte Castanheira Filho.