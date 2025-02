Os desconfortos no União Brasil com o lançamento do Caiado-2026

O lançamento da pré-candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, marcado para 4 de abril em Salvador, gerou desconfortos distintos em diferentes alas do União Brasil.

Com três ministros indicados no governo Lula, políticos do União alinhados ao Palácio do Planalto veem no evento um pedregulho no caminho de um sonhado (e improvável) apoio da sigla ao petista em 2026. O momento escolhido, às portas de uma reforma ministerial, foi classificado como o “pior possível” para uma saia justa com Lula.

Para outra ala, o problema é a definição do palco do lançamento do projeto Caiado-2026. Salvador é exatamente o berço da Operação Overclean, que investiga um esquema de corrupção em ao menos cinco estados e joga suspeitas sobre as relações de líderes do União Brasil com o empresário baiano Marcos Moura, o “Rei do lixo” (foto abaixo), membro da executiva nacional do partido.

O caso subiu para o STF em razão de apurações que esbarraram no deputado Elmar Nascimento, um dos principais nomes do partido na Bahia. Moura também é aliado de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União.

Com tantos descontentes, Caiado que não se chateie com baixas importantes na lista de convidados.