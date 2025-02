Redes de Nikolas serão usadas como benchmarking para nomes do PL em 2026

As redes sociais de Nikolas Ferreira serão usadas como benchmarking para candidatos do PL nas eleições de 2026. O deputado mineiro, que está em seu primeiro mandato, é o segundo político mais seguido do Brasil, ficando atrás apenas de Jair Bolsonaro.

O PL quer focar ainda mais na comunicação digital em 2026, pois suas lideranças acreditam que essa área é uma das fraquezas do governo federal e da esquerda.

Benchmarking é um processo de análise e comparação de estratégias, práticas ou desempenho de empresas, marcas ou indivíduos para identificar boas práticas e melhorar resultados.

Na última semana, o partido realizou um seminário de comunicação para seus vereadores, deputados, prefeitos, governadores, senadores e filiados que desejam disputar um cargo político em 2026. O evento, que aconteceu em Brasília, discutiu as estratégias do PL nas redes sociais.

As plataformas de Nikolas serão usadas como referência devido ao alto impacto e engajamento dos conteúdos publicados pelo parlamentar. Em 2024, o partido usou a imagem de Nikolas como um dos motores das campanhas municipais.

O exemplo mais citado por deputados e integrantes do PL sobre as redes de Nikolas Ferreira é o vídeo do Pix, que teve mais de 300 milhões de visualizações em menos de 48 horas. A estratégia de comunicação para minar o governo Lula resultou em um recuo do Ministério da Fazenda e da Receita Federal.