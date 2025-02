De bolsa Dior, mulher reclama de proposta do fim da escala 6×1

A ex-deputada estadual Alice Tamborindeguy saiu às ruas do Rio de Janeiro para entrevistar as pessoas sobre um tema polêmico no país, o fim da escala 6×1. As entrevistas foram divulgadas em seu Instagram e dão uma mostra da diferença de visão sobre o tema entre diferentes classes sociais.

Com uma maxibolsa Christian Dior, uma das entrevistadas, identificada apenas como Andrea, criticou a proposta que tramita no Congresso.

“O Brasil não está preparado para uma coisa assim. Nós não temos preparo para isso”, disse ela, que continuou: “Além de faltar trabalho, vai diminuir a jornada de trabalho?”

Outros entrevistados consideraram boa a medida. Uma das entrevistadas disse que trabalhava nesse esquema e que achava uma exploração: “5×2 ainda é muito, eu acho”.