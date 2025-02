Longa espera no SUS faz brasileiros recorrerem por conta própria à rede privada

Sete em cada dez brasileiros já desistiram ou conhecem alguém que desistiu de consultas no SUS em razão da demora e tiveram que recorrer, por conta própria, a médicos particulares.

Essa é uma das constatações de uma pesquisa do Instituto Locomotiva cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 21.

A pesquisa aponta uma forte demanda popular pela integração entre os sistemas público e privado de saúde: nada menos que 92% dos 1.500 entrevistados concordam que, para agilizar o acesso a consultas e exames é preciso considerar soluções que integrem as redes do governo com a rede particular.

A demora no atendimento nas unidades de saúde do governo é apontada como um problema crítico. Nove em cada entrevistados acreditam que reduzir o tempo de espera deveria ser prioridade para as autoridades.

O levantamento mostra que a demora gera frustração para as pessoas, além, evidentemente, de agravar os problemas de saúde e comprometer tratamentos.