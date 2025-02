Entre tensões, Anielle Franco e Quaquá dividirão palco no aniversário do PT

Após embates públicos e uma escalada de atritos internos, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, estarão juntos no evento de 45 anos do Partido dos Trabalhadores. A celebração, que ocorrerá neste fim de semana, reunirá Lula, ministros e outras lideranças da sigla.

A rivalidade entre Anielle e Quaquá tem esquentado. O vice-presidente do PT jamais se posicionou contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados pela Polícia Federal como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em janeiro, Quaquá chegou a publicar uma foto em defesa da dupla, provocando uma reação imediata de Anielle, que levou o caso ao Conselho de Ética da legenda.

O embate se intensificou na última terça-feira, 18, quando Quaquá anunciou que acionaria Anielle Franco no Conselho de Ética do PT. O prefeito alega que a ministra teria envolvimento com um suposto funcionário fantasma na prefeitura de Maricá. Segundo sua equipe, o servidor, identificado como Alex da Mata Barros, teria sido nomeado para um cargo por indicação de Anielle.

Apesar das rusgas e do embate nos bastidores, ambos estarão lado a lado na cerimônia que marcará as mais de quatro décadas do partido. A comemoração, que acontecerá ao longo de dois dias no Rio de Janeiro, contará com a presença de Lula, ministros e deputados petistas, em um evento que, apesar das festividades, expõe fissuras internas da legenda.