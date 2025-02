As dez frentes de investigação que miram Bolsonaro no STF

Denunciado por participação na tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de outras nove investigações que tramitam na Corte. Havia expectativa de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) juntaria outras suspeitas contra Bolsonaro na denúncia que chegou ao STF nesta terça-feira, 18, mas isso não ocorreu.

Até agora, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente em três inquéritos: o que apura a tentativa de golpe, o que mira a venda das joias recebidas de presente de autoridades da Arábia Saudita e o da suposta falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.

A PF relacionou os três eventos como elementos que sustentam a tese de que Bolsonaro tinha a intenção de promover um golpe de Estado. Até agora, apenas a investigação sobre a trama golpista foi alvo de denúncia.

Confira, a seguir, todas as investigações abertas contra Bolsonaro no STF:

Tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi denunciado por cinco crimes. Para a PGR, vários fatos corroboram a tese de que ele participou do núcleo de uma organização criminosa que objetivava mantê-lo no poder mesmo após a eleição de Lula em 2022.

Fraude em cartões de vacina. Jair Bolsonaro foi indiciado pela PF por integrar um esquema de falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.

Joias sauditas. Segundo a PF, Bolsonaro participou da trama que envolveu a entrada ilegal no Brasil de joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita. As joias foram vendidas e, posteriormente, houve tentativa de recuperá-las.

Disseminação de notícias falsas e ataques ao STF. O ex-presidente é investigado por perpetrar ataques contra a corte e seus integrantes no período em que ocupava a cadeira principal do Palácio do Planalto.

Interferência na PF. O inquérito foi aberto a partir de acusação do hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-ministro da Justiça, de que Bolsonaro teria tentado interferir indevidamente nas atividades da Polícia Federal.

Milícia digital. O ex-presidente é alvo da investigação sobre suposta atuação de uma milícia digital destinada a minar o Estado Democrático de Direito.

Vazamento de dados. Bolsonaro é investigado pelo vazamento de dados de investigação sigilosa da Polícia Federal sobre urnas eletrônicas.

Sete de Setembro de 2021. Nessa data, Bolsonaro participou de atos públicos que pregavam o fechamento do STF e intervenção militar.

Notícia falsa. Em uma transmissão na internet, Bolsonaro disseminou mensagem falsa que relacionava a vacina contra a Covid-19 à incidência de Aids.

Ataque às urnas. O ex-presidente divulgou, em uma transmissão na internet, notícias falsas sobre urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.