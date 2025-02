Nas redes, apoio à denúncia contra Bolsonaro supera em quase cinco vezes as críticas

A denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro recebeu quase cinco vezes mais apoio do que manifestações contrárias nas redes sociais nas primeiras horas após Paulo Gonet apresentar a acusação ao STF.

Um levantamento da Ativaweb, agência especializada em marketing digital fundada por Alek Maracaja, analisou 4,3 milhões de menções ao assunto em um intervalo de oito horas e concluiu que 68% delas eram de apoio à denúncia. As críticas foram 14% e as publicações neutras, 18%.

O Twitter liderou o volume de postagens, seguido por Instagram e Facebook. Nas redes, as hashtags mais usadas foram #BolsonaroNaCadeia e #SemAnistia e #PerseguiçãoPolítica. A mobilização bolsonarista se concentrou no WhatsApp e no Telegram.

“O caso já supera a repercussão da investigação das joias da Arábia Saudita. Se a tendência continuar, pode se tornar a segunda maior crise digital de Bolsonaro, atrás apenas da CPI da Pandemia”, disse Maracaja.