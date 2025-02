O novo avião do governo de Raquel Lyra, em Pernambuco

O governo de Pernambuco se prepara para comprar um novo avião por até R$ 67,8 milhões, em uma licitação, digamos, carnavalesca.

O início do pregão eletrônico está previsto para começar às 10h do próximo 28 de fevereiro, sexta-feira da véspera do Carnaval.

O governo Raquel Lyra, do PSDB, busca um avião seminovo, turbo hélice, bimotor e pressurizado, com capacidade para transportar sete passageiros, dois pilotos e bagagens. A aeronave, conforme o governo pernambucano, vai atender o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social.

Os preços previstos na licitação variam conforme o ano e a procedência do avião. Para uma aeronave nacional fabricada em 2021, o preço é o mais baixo, R$ 49,2 milhões. O valor mais alto, de R$ 67,8 milhões, é previsto para um avião importado fabricado em 2024.