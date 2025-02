Escritora mexicana traz ao Brasil histórias de violência e mulheres

Com o nome “Cadelas de aluguel” chega ao Brasil, ainda em fevereiro, o livro da mexicana Dahila de la Cerda.

A obra traz histórias de mulheres atravessadas pela violência de gênero e outros temas como o aborto. O título faz referência ao clássico “Cães de aluguel”, de Quentin Tarantino, que mistura violência e cultura pop.

No conto “Deus não se meteu”, por exemplo, Dahila traz a história de uma mulher que abraça o crime para melhorar a vida da mãe. “Às vezes, a gente tem que arriscar tudo pra pôr comida na mesa. ‘Mano, me dá umas duas, três pedras de crack e me empresta teu facão.’ Oportunidades que te transformam em monstro. Apertei meu escapulário de São Judas e pedi proteção ao Diabo porque nisso Deus não se mete. A vida louca tem suas consequências, ‘os sonhos voam, segure-os quem puder’.”

Dahlia é cofundadora e codiretora do Morras Help Morras, coletivo feminista que trabalha pela segurança reprodutiva de mulheres periféricas no México.

No Brasil, o livro sai pela DBA Literatura.