Em Brasília, senador republicano diz a Alckmin que Trump mandou um abraço

O Brasil recebeu a primeira visita oficial de um integrante do Partido Republicano após a posse de Donald Trump. O senador Steve Daines foi recebido em Brasília nesta sexta-feira, 14, pelo vice-presidente e ministro do MDIC (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) Geraldo Alckmin. Ele também esteve com a secretária-geral do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rocha.

Representante de Montana, um estado forte no agronegócio, e com assento nas comissões de Relações Exteriores, Energia e Recursos Naturais e Finanças do Senado americano, Deine disse a Alckmin que trouxe um abraço de Donald Trump e de seu vice, J.D. Vance. Havia previsão de o senador encontrar também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A visita ocorre no momento em que a Casa Branca de Trump anuncia medidas para taxar importações que podem afetar sensivelmente os negócios com o Brasil. O vice-presidente brasileiro, que tenta minimizar os efeitos das medidas, disse que a conversa com o republicano foi proveitosa.