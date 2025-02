Deputados do PL querem manter acordo da CCJ, mas líder não descarta rompê-lo

Deputados do PL defendem que o partido não quebre o acordo feito pela Comissão de Constituição e Justiça em 2023. Na recondução de Lira e no início do governo Lula, os deputados acordaram que a CCJ seria dividida a cada ano entre o PT, PL, MDB e União Brasil.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que só decidirá os pedidos depois de ouvir a bancada, Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. Sóstenes, portanto, não descarta romper o acordo e pedir a CCJ, que é a comissão mais importante da Casa.

A prioridade do PL, no entanto, é a Comissão de Saúde, que tem o maior orçamento de emendas da Câmara. O partido, por ser a maior bancada da Casa, tem direito à primeira pedida de comissões.