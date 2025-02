Ao contrário de parte da direita, Marcos Pontes diz que mudanças climáticas existem

Apesar de parte considerável do bolsonarismo negar a existência de mudanças climáticas, o astronauta e senador Marcos Pontes se posicionou ao lado da ciência. No sábado passado, 1, em entrevista no estúdio do PlatôBR durante as eleições no Congresso, Pontes declarou que as mudanças não somente existem, como também são influência direta da população do planeta.

Aproveitando para puxar a corda para a área da ciência e tecnologia, relembrando o tempo em que era ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, no governo Bolsonaro, destacou que é preciso priorizar a educação da população para que não “circulem bobagens por aí”. O gancho para esse raciocínio foi a conspiração da terra plana.

Disse o astronauta:

“Quando falam ‘não existe mudança climática’, é logico que existe. Não está vendo acontecer? Mas se isso é influência do ser humano ou não, tem cientistas que vão para um lado e tem cientistas que vão para o outro, isso não importa. O que importa é que está acontecendo”.

Quando sugerido que levantasse essa pauta ambiental para que figuras de direita deixem claro que existem mudanças climáticas, Pontes defendeu que “pode haver um ou outro que acredita em coisas estranhas, mas isso não é geral”.