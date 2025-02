RJ tem em média três operações por dia, mas secretário defende ‘rotina’

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o delegado Victor dos Santos, defendeu, nesta sexta-feira, 7, a implementação de uma “rotina de operações” nas favelas do Rio de Janeiro. A Polícia do RJ, segundo um levantamento do Ministério Público fluminense, já fez, apenas nos primeiros 29 dias do ano, 103 operações.

Foram em média três operações por dia, o que indica, portanto, uma rotina de incursões em favelas, mesmo sob restrições da ADPF 635. Conhecida como ADPF das favelas, a ação que está sendo julgada no STF, restringe operações policiais em favelas.

No mesmo período do ano passado, a Polícia do Rio de Janeiro fez 79 operações.

Em entrevista à repórter Gabriela Moreira, Santos disse ser contra ocupações permanentes em comunidades e defendeu que o estado faça uma “rotina de operações” para asfixiar, principalmente, a estrutura financeira dos criminosos.

O secretário também disse que o governo elegeu a milícia como “um inimigo único”. No entanto, nos últimos três anos, o berço da milícia no Rio de Janeiro, a comunidade Rio das Pedras, foi alvo de apenas oito operações da polícia. Em contrapartida, a favela Cidade de Deus, separada por uma distância de 5km, sofreu 80 operações no mesmo período.