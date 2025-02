A encruzilhada de Lula em Pernambuco

A possível ida da tucana Raquel Lyra para o PSD pode jogar água no apoio exclusivo do presidente ao prefeito João Campos na sucessão ao governo de Pernambuco.

É que o apoio integral do petista a Campos, que é do PSB, não pode ser garantido caso Lula consiga atrair o PSD de Kassab para seu palanque eleitoral em 2026.

Assim, Lula poderia decidir manter neutralidade para não atrapalhar seu arco de alianças. O que ele quer é a possibilidade de usar os dois palanques.

De todo modo, analisando as pesquisas atuais, seria muito difícil que o presidente conseguisse influir no resultado eleitoral no estado.

A cada pesquisa divulgada em Pernambuco, João Campos vai se consolidando disparado como um candidato mais competitivo. Uma pesquisa divulgada na quarta-feira, 5, do Instituto Simplex, mostra Campos com 54% das intenções de voto, contra Raquel Lyra, com 19,3%.

No estado, alguns líderes petistas flertam com a governadora, que tem espaço no governo para acomodá-los. Hoje deputado estadual, o ex-prefeito João Paulo é um deles. Por outro lado, o PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e é aliado de primeira hora do PT.