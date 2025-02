Choque de ESG e descarbonização nos portos brasileiros

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Mario Esper, vão assinar na quarta-feira, 5, em Brasília, um acordo para a implementação de uma infraestrutura portuária mais sustentável, alinhada às melhores práticas ESG.

O acordo, que conta ainda com a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) e a ABDP (Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos), tem como foco a redução da pegada de carbono dos portos brasileiros e a criação de novas normas técnicas para garantir padrões mais sustentáveis no setor logístico.

A iniciativa é um desdobramento do Pacto de Sustentabilidade, lançado em 27 de janeiro na Bolsa de Valores, em São Paulo. As novas normas cobrirão um arco amplo de temas, da descarbonização dos portos e mitigação dos impactos ambientais causados pela atividade logística à necessidade de boa governança, alinhada a padrões internacionais.

Além do impacto nacional, o projeto será apresentado na COP30 como um compromisso do setor portuário para a mitigação de gases de efeito estufa, para ajudar a reforçar a posição do Brasil na agenda climática.