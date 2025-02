Reunião com Rui Costa vai bater martelo sobre valor do PAC em 2025

Rui Costa se reúne na manhã desta terça-feira, 4, com ministros da área de infraestrutura e a área técnica da Casa Civil para bater o martelo sobre o valor do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 2025. Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil à frente do PAC, também participa do encontro.

Relançado pelo governo Lula, o PAC não tem tanto dinheiro quanto nos governos passados do PT, mas o Palácio do Planalto gostaria que o pacote de investimentos recuperasse a importância e o peso de antigamente.

O governo previu inicialmente investimentos de R$ 1,7 trilhão no novo PAC, do qual R$ 1,4 trilhão até 2026, quando termina o mandato de Lula, e R$ 320 bilhões depois de 2026.