Justiça pode trocar comando da Cruz Vermelha no Brasil

A Justiça do Rio de Janeiro deve julgar, na volta do recesso, uma ação que pode mexer no comando da Cruz Vermelha Brasileira.

O processo pede a nomeação de Luiz Carlos dos Santos como presidente interino da entidade. Desde agosto de 2024, a Cruz Vermelha é comandada por Kleber Maia, então vice-presidente que assumiu o posto após o afastamento de Julio Cals de Alencar.

No caso a ser decidido pela 15ª Vara Cível do Rio, Santos argumenta que o estatuto da entidade prevê, em caso de vacância do cargo, que a presidência interina cabe ao conselheiro com maior tempo de mandatos ininterruptos. Ele está na entidade desde antes de 2017 e teria direito ao cargo até nova eleição.

Além de pleitear a condução ao posto, o conselheiro solicita à Justiça a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger uma nova diretoria.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da Cruz Vermelha Brasileira para ouvi-la sobre a ação do conselheiro na Justiça e aguarda um posicionamento da entidade.