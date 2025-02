Líder do PL traça estratégia para derrotar evangélico ‘de Lula’

O novo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, vai arregaçar as mangas a partir de segunda-feira, 3, para eleger Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, para a presidência da bancada evangélica.

Ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes ainda não havia entrado no circuito da campanha pela presidência da bancada evangélica para não se desgastar e eventualmente prejudicar sua eleição para segundo vice-presidente da Câmara.

Do outro lado, o deputado Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, conta com o apoio do atual presidente da frente, Silas Câmara, e de outra liderança evangélica expressiva na Câmara dos Deputados, o deputado Cezinha de Madureira.

Deputados bolsonaristas consideram que a vitória de Otoni de Paula é quase impossível, uma vez que a maioria da bancada evangélica é aliada de Jair Bolsonaro, e Otoni é considerado um traidor do ex-presidente.

Otoni, desde o início do governo Lula, vem se aproximando do governo. Em entrevista ao PlatôBR, o deputado chegou a dizer que o petista “encanta como ser humano”.

Integrantes da bancada evangélica afirmam que, caso Otoni de Paula vença — o que consideram praticamente impossível —, haverá uma desfiliação em massa da frente parlamentar.