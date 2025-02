As quentinhas dos dragões

No restaurante do Senado, dirigido pelo Senac, chamava a atenção neste sábado, 1, uma longa mesa com 500 caixinhas no estilo McLanche Feliz.

É que o restaurante está deixando preparadas as marmitas dos 500 Dragões da Independência, os guardas que devem atuar na abertura do ano legislativo na segunda-feira.

A caixinha terá um lanche, uma fruta e um refrigerante, adiantaram os garçons do restaurante à coluna.