Eleito com folgada maioria, Alcolumbre prega consensos no Senado

O senador Davi Alcolumbre foi eleito neste sábado, 1º de fevereiro, presidente do Senado com os votos favoráveis de 73 parlamentares. Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE) também concorreram e cada um obteve quatro votos.

Alcolumbre volta ao cargo depois de quatro anos de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à frente do Senado. Com habilidade política, o parlamentar do Amapá foi responsável pela eleição do colega mineiro e, agora, retorna ao posto.

A vitória tranquila de Alcolumbre foi garantida por um amplo leque de alianças, composto por partidos de diferentes orientações ideológicas, como PL, PT, PMDB e PP, e com apoio da bancada governista. Esta foi a terceira eleição do senador do Amapá para o cargo, depois de dois mandatos exercidos entre 2017 e 2021.

O jogo de cintura permite que Alcolumbre transite bem no governo e na oposição. Com essa característica, o presidente do Senado deve se equilibrar entre os dois polos da disputa política e construir acordos que permitam a aprovação de projetos que tenham a aceitação de ambos os lados.

No discurso de agradecimento, Alcolumbre expressou o sentimento do arco de alianças que o elegeu. “Quero ser um catalisador do desejo deste Plenário e ajudar a construir os consensos necessários para melhorar a vida da população brasileira”, disse o senador.