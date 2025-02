‘Ele exagerou um pouco’, diz Otto Alencar sobre crítica de Kassab a Haddad

O senador baiano Otto Alencar afirmou em entrevista no estúdio do PlatôBR, no Senado, que a crítica de Gilberto Kassab a Fernando Haddad não é nenhum sinal de desembarque do PSD do governo.

Conhecido pela proximidade com Lula, o senador baiano já avisou que, se o petista for candidato, “na Bahia, o PSD vai apoiar integralmente”.

Alencar disse que Kassab “exagerou um pouco, foi um pouco ácido com o ministro Haddad” ao chamá-lo de “ministro fraco” e lembrou que as pautas da Fazenda foram aprovadas no Congresso no ano passado.

Ele contou que Kassab, na noite de sexta-feira, 31, explicou em uma conversa com ele o contexto de sua crítica. Kassab teria dito que fazia uma explanação numa palestra sobre a atuação dos ministros da Fazenda desde o regime militar. O presidente do PSD teria intencionado dizer que, como se pergunta muito sobre economia ao próprio presidente Lula, Haddad seria “um pouco fraco”.

Para aliviar a tensão entre o PSD e o governo, Alencar emendou: “Ele conseguiu um feito difícil de conseguir, o Haddad. Então, ele está forte aqui no Senado e na Câmara. Ele aprovou aqui cinco matérias de cobrança de imposto, o que não é fácil.”