Deputados do PL vão pressionar Hugo Motta por anistia de golpistas

Deputados do PL são brasileiros e, embora o slogan remeta ao Lula I, não desistem nunca: prometem pressionar Hugo Motta, que será eleito neste sábado, 1/2, presidente da Câmara dos Deputados, a pautar o projeto que anistia os golpistas do 8 de Janeiro.

A mudança de perfil na liderança do PL — sai o deputado Altineu Côrtes e entra Sóstenes Cavalcante — fará aumentar a pressão pelo projeto na Câmara. Os mais extremados do PL, grupo a que pertence Sóstenes, terá no projeto de anistia uma das principais bandeiras do partido neste ano.

Não à toa: conforme Flávio Bolsonaro admitiu em entrevista em outubro à coluna, o objetivo é primeiro anistiar a turma do 8 de Janeiro e depois o pai dele, por todos os crimes a que responde no STF.

Voltando à Câmara, deputados falam, inclusive, em obstruir a pauta caso Motta não queira pautar o PL da Anistia, no que, segundo eles, seria algo acordado com Bolsonaro.

A tempo: o tema inevitavelmente vai gerar atritos. Governistas dizem que o apoio a Motta está sedimentado no acordo de não colocar o PL da Anistia em votação. Publicamente, o deputado não abre a boca para se posicionar. A ver como vai se comportar logo mais, depois que já tiver garantido os votos dos dois lados, para ser ungido presidente.