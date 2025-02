Congresso sob nova direção: eleições ocorrem neste sábado, e o PlatôBR acompanha

Neste sábado, a Câmara e o Senado elegerão seus novos presidentes. Os favoritos são o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Há outros candidatos correndo por fora, quase que como figurantes, para marcar posição ou ganhar algum protagonismo. Na Câmara se apresentaram o Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS). No Senado, quatro candidatos pretendem disputar com Alcolumbre, mas sem chances de derrotá-lo: Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Os mandatos dos dois eleitos serão de dois anos. Na Câmara, para vencer, é preciso ter em primeiro turno a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257. Ou, se a disputa não se resolver de imediato, ter maioria simples em uma eventual segunda rodada. No Senado, o vencedor precisa ter no mínimo 41 votos no primeiro turno ou maior parte dos votos no segundo turno.

A eleição no Senado está prevista para a etapa final da manhã, com início às 10 horas. Já a da Câmara se dará no final da tarde. Antes dos parlamentares votarem, haverá discursos. Na Câmara, os candidatos terão dez minutos para falar, com ordem definida por sorteio. Já no Senado, os candidatos terão o microfone por 15 minutos, chamados por ordem alfabética.

Voto secreto

O voto nas duas casas é secreto. Para os deputados, as cabines equipadas com urnas eletrônicas estão dispostas no Salão Verde e no plenário. No Senado é diferente: onde a eleição ocorre por meio de cédulas que precisam ser rubricadas pelo presidente e pelo primeiro vice-presidente. Os senadores serão chamados à cabine de votação pela ordem de criação dos estados que representam.

O PlatôBR vai cobrir de perto as duas eleições, com três lives especiais transmitidas a partir de um estúdio montado dentro do Congresso. Aqui no site, em nossas redes sociais e nas páginas de nossos parceiros será possível acompanhar conteúdos exclusivos, com bastidores, análises e entrevistas.