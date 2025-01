Eleições na Câmara e no Senado: Platô terá estúdio no Congresso

O time do PlatôBR vai cobrir de perto, com um estúdio montado dentro do Congresso, as eleições que irão definir quem serão os presidentes da Câmara e do Senado nos próximos dois anos.

Nas páginas do Platô e de nossos parceiros, será possível acompanhar conteúdos exclusivos, como reportagens, bastidores, análises e entrevistas em vídeo com alguns dos principais personagens da disputa nas duas casas.

A cobertura especial terá início na manhã de sábado, com quadros especiais comandados por nossos jornalistas. Esses programas estarão disponíveis em nossa página e, ainda, em nosso canal no YouTube.

A eleição para a presidência do Senado será no final da manhã de sábado, 1º. A expectativa é de que por volta do meio-dia já seja conhecido oficialmente o novo presidente. Já na Câmara a votação deve ter início às 16 horas, com término previsto para o início da noite.

Embora as articulações ainda estejam em curso, especialmente as negociações entre os diferentes partidos e grupos políticos que tentam emplacar representantes nos demais cargos das mesas diretoras do Senado e da Câmara, as duas eleições já estão praticamente definidas, com franco favoritismo do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).