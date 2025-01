Bolsonaros dizem ter boa relação com Trump, mas não conseguiram nem foto com ele

A família Bolsonaro se regozija de ter uma excelente relação com Donald Trump, a ponto de, segundo eles, o presidente americano estar disposto a intervir no Brasil, até com sanções, para evitar que Jair vá preso. Pois bem. Mas Eduardo e Michelle Bolsonaro não só não entraram no Capitólio para a cerimônia de posse de Trump como também não conseguiram nem uma selfie.

Ainda não se sabe se o vídeo divulgado por Pablo Marçal ao lado do republicano foi ou não ontem, como o ex-coach quis fazer parecer — a assessoria de imprensa dele não soube responder a data do vídeo. Mas, politicamente, quem conseguiu faturar com a posse de Trump foi Marçal, que não é filho de ex-presidente, não tem mandato eletivo, não foi indicado a embaixador em Washington no governo Trump nem tem a tal relação.

Aliás, os bolsonaristas que se despencaram para Washington com o dólar nas alturas também não chegaram nem perto do tapete da cerimônia e muito menos do presidente.