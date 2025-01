Discreto e disciplinado, pernambucano vai cuidar do relacionamento com a imprensa

Pernambucano como Lula, Laércio Portela, o novo secretário de imprensa da Presidência da República, é um fervoroso torcedor do Santa Cruz, um dos rivais do Náutico, o time do presidente no estado onde nasceu. Também é uma presença infalível no bloco de carnaval ‘Minha Cobra”, dos torcedores do Santa Cruz, que desfila em Olinda. O símbolo do “Santinha”, como é conhecido o clube, é uma cobra coral. Filho de mineiros, embora carnavalesco, Portela é discreto e disciplinado, um perfil que agrada Lula.

Atual titular da Secretaria de Articulação da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Portela foi anunciado na quinta-feira, 9, como o substituto do secretário de Imprensa José Chrispiniano, que trabalhava com Lula desde 2011 – após ele concluir o seu segundo mandato. O jornalista cuidou da comunicação do Instituto Lula e, com a volta de Lula ao Planalto, tornou-se o responsável pelo relacionamento com a imprensa e pelo perfil do presidente nas redes sociais.

A substituição de Chrispiniano é uma comprovação de que Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula e, agora, novo ministro da Secom, obteve carta branca para mudar a comunicação do governo, conseguindo remover até um assessor próximo do presidente. Sidônio assume no lugar de Paulo Pimenta e em meio a críticas e insatisfação do próprio Lula com a comunicação oficial. Um das condições negociadas pelo marketeiro para assumir o cargo foi ter total liberdade para montar o novo time.

Portela trabalhou no Palácio do Planalto nos dois primeiros mandatos de Lula, a partir de 2003. Cuidou da área de mídias regionais na comunicação da Presidência na equipe de Franklin Martins (no governo Lula 2). Foi o assessor de imprensa na campanha de Dilma Rousseff, em 2010, mas não seguiu no governo no ano seguinte. No ano passado, Portela substituiu o ex-ministro da Secom Paulo Pimenta no cargo, enquanto ele esteve à frente da Secretaria Extraordinária para o Rio Grande do Sul, criada por causa das enchentes no estado.

Em 2023, Lula se irritou com uma publicação da Secom com imagens alusivas a uma apresentação feita pelo ex-procurador da República Deltan Dallagnol, à época da Lava Jato, em 2016, para divulgar acusações contra o petista. A Secom fez uma montagem com o famoso “Powerpoint de Dallagnol” numa publicação oficial de programas de governo, o que desagradou o presidente. Na época, Lula lembrou de Portela por ser um profissional da sua confiança e resolveu convidá-lo para retornar ao governo. O fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert comentou que o antigo colaborador estava em Brasília e Lula mandou chamá-lo, na hora. Portela voltou a trabalhar próximo de Lula, cuidando das publicações da Secom nas redes sociais.

Portela era membro e também um dos fundadores da ONG Marco Zero, que mantém um portal de notícias em Recife, com focos nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, cidades e diversidade.