Gilmar Mendes isenta Kassio Nunes e André Mendonça de trama golpista

Ao se reunirem com Bolsonaro em novembro de 2022, enquanto o então presidente, segundo a PF, urdia um golpe de Estado, os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, do STF, devem ter desencorajado qualquer consideração golpista que ouviram de Bolsonaro. A avaliação é de Gilmar Mendes, que, em entrevista à coluna, comentou pela primeira vez publicamente um assunto que todos os demais ministros do Supremo comentam desde que os encontros secretos, fora da agenda, foram revelados pela coluna.