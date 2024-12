Governo prevê comprar R$ 700 milhões em terras para a reforma agrária em janeiro

Com uma suplementação de R$ 217 milhões feita pelo Congresso Nacional, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), pretende comprar R$ 700 milhões em terras para a reforma agrária em janeiro.

O ministro tem sido duramente criticado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) porque a reforma agrária, nos dois primeiros anos do governo Lula, não andou ou andou muito lentamente.

“Há variáveis que só se resolveram agora, no final do ano”, afirmou o ministro à coluna. “A variável dinheiro a gente equacionou há dois dias, no Congresso, a variável adjudicação de grandes devedores e os créditos a gente resolveu só neste mês.”

Além dos R$ 700 milhões para compra de terras e desapropriações, o ministro afirmou que haverá R$ 1 bilhão em crédito, R$ 300 milhões liberados nesta semana pelo Congresso Nacional.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, o MST bateu duro no ministro; uma das dirigentes do movimento chegou a dizer que não adiantou recriar o ministério.