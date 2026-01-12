Nikolas chama 'O agente secreto' de 'filme bostileiro'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) quebrou o silêncio entre bolsonaristas sobre o sucesso do filme brasileiro “O agente secreto” no Globo de Ouro ao republicar um comentário que questiona a postura da esquerda após a premiação.

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, a produção nacional levou duas estatuetas no evento realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite desse domingo (11/1) e madrugada desta segunda-feira (12/1): o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e o de Melhor Ator em Filme de Drama, vencido por Wagner Moura.

As conquistas foram efusivamente celebradas por personalidades da esquerda brasileira, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que escreveu: “É um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”.

Reação de Nikolas

O parlamentar republicou no X (antigo Twitter) um post que aponta contradição em membros da esquerda celebrarem uma premiação de origem americana depois do debate sobre imperialismo e soberania no caso da Venezuela.

“Foi só os americanos darem um prêmio pra um filme bostileiro que os esquerdistas já esqueceram do imperialismo e da invasão na venezuela”, diz o tweet repostado por Nikolas.

“Bostileiro” é um termo autodepreciativo usado na internet para ridicularizar pessoas ou elementos do Brasil - que, nesse jargão, seria o “Bostil”.

Apesar de ser organizado nos Estados Unidos, pela Golden Globe Foundation, o Globo de Ouro tem votação composta principalmente por jornalistas estrangeiros. Estima-se que 25% dos cerca de 300 eleitores são americanos.

