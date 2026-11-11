Alcolumbre responde Cleitinho sobre iPhones a senadores: ‘Não é verdade’

Governador eleito de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que cancele uma licitação para o comodato de 425 aparelhos celulares para parlamentares e servidores da Casa.

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Cleitinho pediu a palavra e começou introduzindo a senadora eleita Marília Campos (PT-MG), a quem rasgou elogios e previu que será “uma das melhores senadoras do Brasil”. Na sequência, disse que precisava proceder com uma reclamação e pediu “pelo amor de Deus” que Alcolumbre não ficasse com raiva pela manifestação.

“Cancela essa licitação de iPhone. O Brasil inteiro está questionando senadores. Todo senador tem iPhone. Todos os servidores dessa Casa, todo mundo aqui tem condição de comprar. A gente ganha R$ 40 mil”, discursou o governador eleito. E concluiu: “Abre mão, presidente. Não vamos fazer isso com o povo não”.

Alcolumbre reagiu imediatamente: “Esse é o nosso problema. Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando que não é verdade. Vossa Excelência pega um iPhone na mão, as pessoas filmam o iPhone, falam que o Senado está comprando o iPhone…”

O presidente da Casa ressaltou que a licitação não é para compra, mas sim em regime de comodato, ou seja, uma espécie de empréstimo, por um período de quatro anos. Também argumentou que “todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone”, “mas a narrativa é maior que o fato”.

“A mentira está prevalecendo em cima da verdade”, seguiu Alcolumbre. “E aqueles senadores que não desejarem ter o comodato do iPhone, assim como Vossa Excelência também sempre fez ponderações em relação aos veículos, estão aptos a devolver, a diminuir o gabinete, não nomear todos os assessores, não utilizar toda a verba, cabe a Vossas Excelências optar se vão ou não utilizar o que está à disposição do mandato de um senador da República”.

IPhones no Senado

Em um pregão em andamento, o Senado estimou gastar R$ 6 milhões para contemplar parlamentares e servidores da Casa com 95 aparelhos celulares iPhone 18 Pro e 330 celulares de modelos intermediários das marcas Samsung e Motorola.

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A compra foi criticada por políticos de todo o espectro, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) e a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG).