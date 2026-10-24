Quaest confirma Datafolha: Flávio tem 51% e Lula, 49%

A disputa pela Presidência da República chega ao fim neste domingo (25) com um cenário de equilíbrio entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24) mostra Flávio com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula.

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Encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa Quaest ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro.

Os números confirmam o resultado divulgado pelo Datafolha, que também aponta vantagem numérica do senador na véspera da votação.

No entanto, apesar da diferença de dois pontos percentuais, os levantamentos indicam empate técnico, uma vez que a distância entre os candidatos está dentro da margem de erro.

A pesquisa Datafolha foi realizada na sexta-feira (23) e neste sábado (24), com 4.050 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O cenário se desenha após uma campanha marcada pela polarização e por ataques entre os dois candidatos. No último debate presidencial, exibido pela TV Globo na sexta-feira (23), Lula e Flávio discutiram temas como economia, saúde e segurança pública, alternando a apresentação de propostas com críticas pessoais e comparações entre os governos petista e de Jair Bolsonaro (PL).

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Com a votação marcada para este domingo, os eleitores decidirão quem comandará o Palácio do Planalto pelos próximos quatro anos.