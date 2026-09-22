Marçal inelegível: Como fica a corrida presidencial de 2026 e o patrimônio dos pré-candidatos

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de declarar Pablo Marçal inelegível até 2032 reconfigurou o cenário para a disputa presidencial de 2026. A saída do influenciador da corrida atrai os holofotes para o perfil e o patrimônio dos pré-candidatos que permanecem no páreo, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), cuja fortuna declarada é de R$ 87 milhões.

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Por que Pablo Marçal se tornou inelegível?

Diferente de interpretações genéricas, a inelegibilidade de Pablo Marçal não se deu por uma condenação anterior não especificada, mas sim por uma decisão específica do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que o condenou por uso indevido dos meios de comunicação social. A ação ocorreu durante a pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024, quando Marçal promoveu competições em suas redes sociais com promessas de prêmios em dinheiro para apoiadores que impulsionassem seu conteúdo.

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A condenação por um órgão colegiado, como o TRE-SP, enquadra o influenciador na Lei da Ficha Limpa, resultando em sua inelegibilidade por oito anos. A decisão, portanto, impede sua participação nas eleições até 2032, alterando significativamente o campo da direita para o pleito presidencial.

O patrimônio dos pré-candidatos em destaque

Com a reconfiguração da disputa, a análise do patrimônio dos postulantes se concentra nos nomes já confirmados ou fortemente cotados. Embora a lista oficial de candidatos para 2026 ainda não esteja fechada, alguns perfis financeiros já são conhecidos. Confira um dos principais nomes com patrimônio declarado elevado:

Romeu Zema (Novo): R$ 87 milhões Como Romeu Zema acumulou seus bens? O atual governador de Minas Gerais declarou um patrimônio proveniente do controle acionário do grupo empresarial fundado por sua família, com forte atuação no varejo de eletrodomésticos, vestuário e distribuição de combustíveis. A maior parte de seus bens está concentrada em ações da companhia familiar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como o cenário se desenha?

A retirada de um pré-candidato com forte apelo digital como Marçal abre espaço para outras figuras políticas e empresariais. A fortuna de pré-candidatos como Zema evidencia a presença de grandes empresários na política nacional. O cenário completo, no entanto, só será conhecido após o registro oficial de todas as candidaturas na Justiça Eleitoral, quando o patrimônio de todos os concorrentes será público e permitirá uma comparação mais ampla dos perfis socioeconômicos na corrida pelo Palácio do Planalto.