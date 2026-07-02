Extrema: auditoria aponta prejuízo milionário aos cofres públicos na gestão 2021-2024

Rafaela Soares - Especial para o Estado de Minas

Na noite desta quarta-feira (1º), a Prefeitura e a Câmara Municipal de Extrema, no Sul de Minas, realizaram a 1ª etapa da prestação de contas da Auditoria da Gestão Municipal do Exercício 2021 a 2024, conduzido pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisas (IBGP). A apresentação da análise foi realizada no Cine Teatro da cidade e tornou públicos os indícios de irregularidades financeiras, administrativas, previdenciárias e patrimoniais capazes de gerar um prejuízo de mais de 18 milhões aos cofres municipais.

A auditoria é uma prática de governança recomendada para novas gestões administrativas e tem o objetivo de entender como os recursos eram administrados na gestão anterior; no caso de Extrema, ao longo do último mandato do ex-prefeito João Batista da Silva.

Durante a apuração, irregularidades chamaram a atenção: falhas em repasses ao sistema previdenciário (Prevextrema), pagamento irregular de kit natalidade, inconformidades nos pagamentos referentes ao setor de Recursos Humanos, entre outros pontos de interesse ganharam protagonismo na apresentação.

Algumas das inconformidades geraram, inclusive, dívidas herdadas pela atual gestão (posse em 2025), como é o caso do déficit de R$ 36,64 mi R$ 36,64 na LOA para conclusão das obras em curso, bem como contratos milionários firmados sem saldo em caixa.

Segundo a Prefeitura de Extrema, os documentos já foram encaminhadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Câmara Municipal para apuração dos fatos e adoção de medidas cabíveis.



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Vale ressaltar que o ex-prefeito João Batista da Silva já responde a quatro ações de improbidade administrativa perante a Justiça Comum da Comarca de Extrema. Em todas elas foi solicitado o bloqueio judicial de bens, com a fiparaar o eventual ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público.