Pesquisa Quaest: Lula tem 44% e Zema 37% no segundo turno

Uma nova pesquisa sobre as eleições à Presidência da República em 2026 indica uma pontuação de 44% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra 37% do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) em um eventual segundo turno. O dado é de um levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira (13/5).

No cenário entre o petista e o pré-candidato do Partido Novo, a porcentagem de pessoas que disseram estar indecisas quanto à intenção de voto chegou a 4%, ao passo que 15% delas disseram que votariam em branco, nulo, ou que não votariam.

Os dois candidatos receberam maiores sinalizações de voto ao comparar pesquisa com levantamento similar realizado em abril. Enquanto Lula havia recebido 43% das intenções, ele subiu na nova pesquisa 1% no quadro. Já o voto em Zema havia sido sinalizado por 36% dos entrevistados em na pesquisa recente, por 37%.

O número de eleitores que disseram que votariam em branco, nulo, ou que não votariam, caiu de 17% para 15%, enquanto a parcela de indecisos se manteve em 4%.

Lula x Zema

Lula (PT): 44%

44% Romeu Zema (Novo): 37%

37% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

A mesma pesquisa mostra um empate técnico entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em um cenário de 42% do petista contra 41% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao considerar uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. O nível de confiança é de 95%.