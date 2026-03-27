Parlamentares acionam PF por denúncia de estupro de vulnerável contra relator da CPI do INSS

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) protocolaram uma notícia de fato na Polícia Federal, solicitando a apuração de uma denúncia de estupro de vulnerável e fraude processual contra o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (27/3). A dupla disse ter recebido a denúncia há dois dias, com "indícios seríssimos" dos crimes e "vários anexos e gravações".

Denúncia

A denúncia trata dos estupros de uma criança de 13 anos. Ela teria engravidado no crime, e a criança teria sido registrada como filha da avó materna para ocultar a identidade da vítima e do agressor. Hoje, a vítima tem 21 anos.

Gaspar ainda é acusado de ter pago, por meio de um intermediário, R$ 70 mil para comprar o silêncio e prometer o pagamento de outros R$ 400 mil.

"A gente só quer que isso seja esclarecido. Nunca fui de falar uma coisa como essa se não houvesse elementos muito graves disso aqui. Vivemos também um certo dilema de consciência", disse Lindbergh Farias. Ele relatou que há "muitas provas, gravações e conversas".

Alfredo Gaspar se defende

A acusação já havia vindo à tona, ainda sem o devido contexto, durante discussão na CPMI do INSS nesta sexta. Alfredo Gaspar se defendeu: "Eu sabia que o ataque viria, mas jamais esperei, jamais esperei um ataque tão baixo. Eu fiquei imaginando de onde tiraram isso".

Ele negou as acusações e afirmou que trata-se de uma cortina de fumaça para encobrir o indiciamento de Lulinha,, filho do presidente Lula (PT), pela CPMI.

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"Meu filho me ligou: 'Pai, diga a mim. O senhor teve alguma coisa contra alguém?' Eu digo: 'Meu filho, eu não estou dando conta nem da sua mãe em casa'", completou.