Deputados do PT pedem afastamento de presidente da CPMI do INSS

Quatro deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT) protocolaram um pedido de afastamento imediato do senador Carlos Viana (Podemos-MG) da presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre a fraude no INSS. A acusação é de comprometimento da imparcialidade.

O documento, uma exceção de suspeição, foi protocolado nesta terça-feira (24/3) e assinado pelos deputados Pedro Uczai (PT-SC), Rogério Correia (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ).

Os parlamentares afirmam que Viana tem “interesse direto e político no direcionamento e no desfecho dos trabalhos investigativos”.

Procurado pela reportagem, Carlos Viana não quis comentar o documento.

Afastamento de Viana?

“O curso da investigação envolve personagens, entidades e relações que se aproximam do seu [de Viana] próprio entorno político-religioso, especialmente no eixo que envolve Igreja Batista da Lagoinha, Fundação Oásis, André Valadão, Nikolas Ferreira, Fabiano Zettel, Daniel Vorcaro e Banco Master”, diz a petição.

Nessa segunda-feira (23/3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS, que se encerraria no dia 28 de março. Ainda apontou “omissão deliberada” do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União), que não encaminhou pedidos de extensão anteriores.

O pedido de afastamento de Viana, então, vem diante do alongamento da Comissão. A peça ainda cita que o senador mineiro repassou R$ 3,6 milhões em emendas parlamentares à Fundação Oásis, ligada à Igreja da Lagoinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O documento chegou à presidência do Congresso, que vai avaliar o seu prosseguimento.