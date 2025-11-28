TRF-1 manda soltar o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master

A desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão foi tomada na noite desta sexta-feira (28/11), após ela ter rejeitado, na semana passada, o pedido de liberdade apresentado pela defesa.

Ela chegou a afirmar, em determinação, que a medida era “necessária para interromper possíveis práticas ilícitas em curso”.

Já nesta sexta-feira, a desembargadora deferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar e concedeu, parcialmente, o habeas corpus requerido pelos advogados Pierpaolo Bottini e Roberto Podval, que compõem a defesa de Vorcaro. Além disso, determinou que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Além de Daniel, a decisão também foi estendida ao sócio de Vorcaro e ex-CEO da entidade, Augusto Lima, e aos diretores do Master Luiz Antonio Bull e Alberto Oliveira.

Vorcaro foi preso na segunda-feira (17/11) quando tentava sair do país em um avião particular com destino a Malta, após operação para desarticular um esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional que apontou fraude bilionária no valor de R$ 12 bilhões em carteiras de créditos inexistentes ao BRB, além da entrega de documentos falsos ao Banco Central.