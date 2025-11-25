STF anuncia que Bolsonaro já pode começar a cumprir pena

O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou, nesta terça-feira (25/11), que o processo de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado transitou em julgado. Assim, a Justiça entendeu que não cabem mais recursos, e o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento.

Além de Bolsonaro, os processos de Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foram declarados encerrados pela Justiça.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ainda tem que decretar os locais onde as penas serão cumpridas e a partir de qual momento.

Matéria em atualização.



