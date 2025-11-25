Assine
overlay
Início Política
STF

STF anuncia que Bolsonaro já pode começar a cumprir pena

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ainda tem que decretar os locais onde as penas serão cumpridas e a partir de qual momento

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
25/11/2025 14:54 - atualizado em 25/11/2025 14:55

compartilhe

SIGA
x
Emocionado, Jair Bolsonaro chora em evento militar no Rio de Janeiro, em novembro de 2021
Jair Bolsonaro já está preso de forma preventiva crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou, nesta terça-feira (25/11), que o processo de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado transitou em julgado. Assim, a Justiça entendeu que não cabem mais recursos, e o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de Bolsonaro, os processos de Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foram declarados encerrados pela Justiça.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ainda tem que decretar os locais onde as penas serão cumpridas e a partir de qual momento.

Matéria em atualização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay