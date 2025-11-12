Zema tem menos de 5% de intenção de voto para presidente, aponta pesquisa

A nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nessa terça-feira (11/11) e que ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios do Brasil, traça os primeiros cenários para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa pelo eleitorado de direita.

O levantamento testa seu desempenho em diferentes confrontos, tanto om o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com outros possíveis concorrentes do mesmo campo ideológico.

Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto, enquanto o governador mineiro apresenta um desempenho modesto.

Nos cenários testados, Zema alcança percentuais que variam de 2,7% a 4,8%, ficando atrás de outros nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Ratinho Júnior (PSD), não se firmando na segunda posição.

O levantamento revela um dos principais obstáculos para Zema: a concorrência dentro do próprio campo da direita. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído na disputa, ele apresenta um desempenho numericamente superior ao do mineiro, com 23,2%, contra 3,3% do candidato do Novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os números evidenciam que Zema possui baixo reconhecimento nacional, com intenções de voto que não ultrapassam os 5% nos cenários apresentados.

Mesmo em situações sem a presença de outros governadores fortes da direita, o potencial de Zema permanece limitado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata