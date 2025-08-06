Motta, após abrir sessão com 2 horas de atraso: 'País tem que estar em prim

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez um pronunciamento nesta quarta-feira (6/8), afirmando que projetos pessoais e eleitorais não devem se sobrepor ao Brasil, e declarou que a obstrução por meio da ocupação da Mesa Diretora não faz bem ao país.

"Nosso país tem que estar sempre em primeiro lugar, não podemos deixar que projetos individuais, pessoais ou eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior que todos nós, que é o nosso povo", afirmou o parlamentar, após atraso de cerca de 2 horas para abrir os trabalhos na Casa.

Desde terça-feira (5/8), deputados bolsonaristas vinham impedindo a retomada das atividades do Legislativo. O grupo exigia a votação e aprovação de duas pautas: a anistia para os réus da tentativa de golpe de Estado — que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), membros do seu governo e militares — e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ao longo do dia, Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e lideranças de todos os partidos se reuniram e acertaram que a obstrução seria encerrada.

No entanto, o acordo não foi cumprido por alguns dos manifestantes. Motta foi impedido de ocupar a cadeira da presidência pelo deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), que resistiu em deixá-la. Após muita insistência, van Hattem saiu.

"O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, num movimento de obstrução física, não faz bem a essa Casa", alertou o político paraibano, que defendeu o diálogo e reforçou seu compromisso com todos os espectros políticos.